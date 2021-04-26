"Да простит меня общественность и вышестоящая избирательная комиссия": Как ГИК сформировал составы ТИКов

Территориальные избирательные комиссии №№ 1-30 обзавелись новыми составами, которые начнут работать 5 мая и будут проводить выборы депутатов в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году. Из решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии ясно, что в избиркомы вошли представители известных по 2019 году избирательных комиссий муниципальных образований, сотрудники районных администраций, бывшие и, возможно, будущие депутаты и многие другие интересные личности.

Муниципалитеты не сдаются

После муниципальных выборов 2019 года Центральная избирательная комиссия несколько раз требовала от Санкт-Петербургской избирательной комиссии провести анализ всех жалоб и нарушений, которые были выявлены во время кампании. Горизбирком пытался сделать это три раза, но ЦИК так и остался недоволен. В итоге полномочий лишился глава СПбИК Виктор Миненко, а на его место пришла из администрации Курортного района Петербурга Наталья Чечина. Ей выпало руководить комиссией во время формирования новых составов территориальных избиркомов №№ 1-30, полномочия которых начнут действовать 5 мая. Центризбирком подчеркивал, что в ТИКи не должны попасть члены избиркомов муниципальных образований, которые оскандалились в 2019 году. Однако, муниципалы так просто не сдались и все же выдвинули в новые составы своих людей, а Горизбирком большинством голосов их утвердил.

Во время заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 23 апреля по формированию составов ТИК член Горизбиркома от Партии роста Алексей Березин предложил коллегам не включать в ТИК №30 Константина Пушкарева, который сейчас является заместителем председателя комиссии. Он в 2019 году возглавлял ИКМО "Смольнинское", напомнил Березин. Тогда муниципальный избирком отказывался регистрировать оппозиционных кандидатов. В частности, Елене Мишкинис и Константину Хрщоновичу отказали в регистрации из-за того, что они не указали в заявлении в многомандатный или одномантадный округ они выдвигаются. Горизбирком обязал ИКМО пересмотреть свои решения об отказе, а по окончании кампании ГИК признал незаконным бездействие муниципального избиркома по жалобе главы регионального отделения "Яблока" Екатерины Кузнецовой.

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин встал на защиту Пушкарева 23 апреля. Он отметил, что жалоб на ИКМО "Смольнинское" было не так много, как на ряд других муниципальных избиркомов. Кроме этого, комиссии пришлось работать с большим количеством кандидатов - около 100 человек, а в должности зампреда ТИК №30 Пушкарев в последнее время показал себя с хорошей стороны, заявил Кузьмин.

- Мы положительно оцениваем работу ТИК №30 именно потому, что ее возглавляет Соколов Владимир Александрович. <...> И работа ТИКа №30 так хорошо организована, потому что он является ее председателем, а не потому, что Пушкарев является его заместителем. А вот самостоятельную работу Пушкарева мы можем оценить именно по работе ИКМО "Смольнинское", - возразил Березин.

Кузьмин и большинство членов Горизбиркома все же остались непреклонны. Пушкарев вновь вошел в состав территориального избиркома №30 Центрального района.

- Я буду голосовать "за". Да простит меня общественность и вышестоящая избирательная комиссия, - заявил Кузьмин.

В территориальную комиссию №19 Московского района вошла член ИКМО "Гагаринское" и специалист аппарата этого же муниципального совета Анна Чекмарева. В 2019 году избирком "Гагаринского" тоже прославился: ЗАКС.Ру писал о "фейковой" очереди в комиссию, о которой был осведомлен председатель ИКМО Алекси Цхададзе. Тем, кому все же удалось подать документы, комиссия муниципалитета отказывала в регистрации - решение принималось в том числе и Чекмаревой. Ее в ТИК №19 выдвинула партия ЛДПР - по закону Горизбирком не мог отказаться назначить членом комиссии представителя парламентской партии.

Так же как и не мог ГИК отказать "Единой России" направить в состав ТИК №29 Алексея Ершова, который в 2014 году возглавлял ИКМО "Георгиевский". По словам кандидата в мундепы округа Ивана Федоренко, Ершов отказал ему в регистрации и якобы говорил неправду о том, что лично принимал документы.

Хотя законодательство о выборах не помешало ГИКу отказаться от назначения в ТИК №23 Оксаны Морозовой, которую выдвинула Партия роста - она представлена в городском парламенте. Причина - Морозова работает замглавы МО "Новоизмайловское", заявил член ГИК Олег Зацепа:

- Обидеть Партию роста - это все равно что обидеть ребенка - это недопустимо. Но Оксана Петровна [Морозова] сама о себе в заявлении указала, и когда мы с ней беседовали по ВКС сказала, что она замещает муниципальную должность заместителя главы муниципального образования муниципальный округ "Новоизмайловское", хотя депутатом она там уже не является.

Сама по себе эта ситуация уже странная, отметил Зацепа. Но замглавы муниципалитета является все же выборным лицом, а закон не допускает назначение таких людей в избирательные комиссии, добавил Зацепа. ГИК большинством голосов решили не назначать Морозову в ТИК №23. Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский предложил обратиться в Центризбирком за подсказкой: как поступать в данной ситуации - а затем уже принять решение по кандидату.

В ТИК №2 снова вошел Владимир Блинников, который в 2014 году руководил ИКМО "Васильевский". В тот год к комиссии тоже были претензии. В частности, кандидаты заявляли, что им отказались выдавать протоколы об итогах голосования первого дня досрочки и выгнали на улицу. Уже после выборов экс-кандидат от "Партии прогресса" Алексей Касаткин сообщил о драке с Блинниковым - оба тогда оказались в отделении полиции.

Вошли в составы территориальных избиркомов и служащие ряда муниципальных образований. В ТИК №17 членом стала Татьяна Демидова - руководитель аппарата муниципального совета МО "Финляндский округ", в ТИК №26 - Алексей Зонов, который является заместителем главы местной администрации МО "Горелово". Замглавы администрации МО "Правобережный" Николай Новошеня стал членом ТИК №5. Этот избирком отвечает за проведение выборов на территории муниципального образования "Правобережный" - он входит в одномантадный избирательный округ 9 ЗакСа. По этому округу Новошеня решил избираться в городской парламент, он уже подал документы на праймериз "Единой России".

Муниципальный округ "Урицк" выдвинул в члены ТИК №6 главного специалиста отдела опеки и попечительства Наталью Кравцову, а МО "Гражданка" в ТИК №11 - заместителя главы местной администрации Антона Басина.

В ТИК №9 муниципальное образование "Ланское" (бывшая "Черная речка") направило Евгению Архипову. Член Горизбиркома от "Справедливой России" Екатерина Фесик на заседании городской комиссии сообщила, что Архипова является муниципальным служащим округа, и предложила не включать ее в состав территориального избиркома. Но большинство членов СПбИК с ней оказались не солидарны.

Выходцы из администраций

Помимо муниципалитетов, своих членов территориальных комиссий, видимо, хотят иметь и администрации районов Петербурга. При этом, если МО выдвигают своих представителей открыто, то работники администраций входят в составы ТИК по протекции других организаций или от "собрания избирателей по месту работы" - в решении Горизбиркома не указывается место работы нового члена комиссии.

В частности, региональная общественная организация ветеранов боевых действий Красногвардейского района "Витязь" предложила в члены ТИК №4 Ольгу Николаевну Ткалю. Ее полная тезка трудится руководителем Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга", следует из данных на сайте районной администрации.

В ТИК №11 Горизбирком назначил Светлану Книзель, которую выдвинуло собрание избирателей по месту работы. А работает она в администрации Калининского района, заявила на заседании 23 апреля член ГИК Фесик. Она предложила не назначать Книзель в комиссию, но, опять же, большинство членов Горизбиркома просьбу не выполнили.

Собрание избирателей по месту работы выдвинуло в ТИК №15 Кронштадтского района Екатерину Сергеевну Рослякову. Ее полная тезка работает ведущим специалистом отдела культуры администрации Кронштадтского района.

В территориальный избирком №14 Выборгского района вошли сразу два представителя администрации этого района, которых предложило собрание избирателей по месту работы: Андрей Гусев и Роман Сошнев. Как следует из данных на сайте администрации Выборгского района, Гусев является ведущим специалистом сектора по мобилизационной подготовке, а Сошнев - главным специалистом отдела строительства и землепользования. Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская на заседании по утверждению составов ТИК отметила, что уж очень много сотрудников администрации Выборгского района идет работать в избирательные комиссии.

- Мне кажется, Выборгский район просто в опасности. Кто же будет вообще работать в администрации, если все эти люди выйдут на организацию выборов? - задалась вопросом Покровская.

Она предложила вместо Гусева назначить в комиссию другого человека, не связанного с администрацией, но основная часть ее коллег проголосовали против. Отметим, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец подал документы на участие в праймериз "Единой России" - он выдвинул свою кандидатуру по 11 одномандатному округу, который находится на территории Выборгском района. Пока Гарнец, по его словам, не определился, точно ли он хочет принять участие в выборах. Он заявил, что решил лично узнать, как проводится партийный "конкурс".

В терриориальный избирком №5 переназначили Ирину Белогубову, выдвинутую партией "Родина". По информации "Наблюдателей Петербурга", она ранее работала в администрации Невского района. В 2014 года Белогубова руководила участковой избирательной комиссией №1451, напомнили в общественной организации. Тогда этот УИК якобы "подогнал" итоговую явку на выборах губернатора под целый процент с точностью до одного избирателя, сообщают "Наблюдатели Петербурга".

Опытные юристы

"Единая Россия" в составы избирательных комиссий решила выдвинуть своих проверенных в муниципальных судах юристов. В ТИК №3 вошел Игорь Стульба, который представлял в судах избиркомы муниципальных образований, судившиеся с оппозиционерами. В частности, Стульба защищал ИКМО "Екатерингофский" и ИКМО "Морские ворота". Постоянное же место работы Стульбы - комиссия по экологии и природопользованию Законодательного собрания Петербурга, где он занимает должность юриста.

В ТИК №27 партия власти снова выдвинула Ивана Ефимова, который же входит в эту комиссию. В муниципальных судах он представлял ИКМО "Московская застава". По информации 47news, Ефимов в 2015 году помогал в организации выборов в Гатчинском районе и якобы выбивал телефон из рук журналиста издания. Тогда СМИ выяснило, что член ТИК №27 является помощником депутата ЗакСа Алексея Макарова, который представляет в парламенте 20 одномандатный округ. На этой территории выборы проводит ТИК №27.

Партия "Зеленые" выдвинула в ТИК №2 Виталия Мозгового. Он в судах по муниципальным выборам представлял ИКМО "Остров Декабристов".

Переизбрались

Региональная общественная организация поддержки и развития молодежного творчества "Гаудеамус", которая любит направлять в комиссии своих представителей, в ТИК №3 снова предложила Екатерину Зиновкину. Она в прошлом была депутатом МО "Петровский" от "Единой России".

Сама партия власти направила в ТИК №12 Александра Королькова, который уже представляет ее в комиссии. При этом, член ТИК подал документы на праймериз "Единой России", как следует из данных одноименного сайта. Там же указано, что Корольков решил выдвигаться в депутаты ЗакСа по 13 одномандатному округу. На этой территории выборы организует ТИК №12. На момент публикации материала ЗАКС.Ру не удалось связаться с новым членом избиркома и выяснить, как он относится к вероятному возникшему конфликту интересов.

КПРФ снова выдвинула в ТИК №4 Эдвина Дмитриева, который является сыном бывшего депутата ЗакСа от коммунистов Владимира Дмитриева. В 2010 году у семьи Дмитриевых были разногласии с руководством КПРФ, они даже организовали пикет на Московском вокзале во время прибытия в Петербург лидера партии Геннадия Зюганова. Акция прошла с потасовкой, в которой якобы участие принял и Эдвин Дмитриев.

Оставить всех

На заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии по формированию 30 ТИКов члены Горизбиркома представляющие Партию роста, "Яблоко" и "Справедливую Россию" нелестно высказывались о работе территориального избиркома №22. В частности, Березин напомнил, что Горизбирком уже три раза признавал неудовлетворительной работу этого ТИК. Он заявил, что до сих пор никто не может просто так попасть в помещение ТИК №22 - только по согласованию с председателем Олегом Ткаченко. Член ГИК от "Яблока" Покровская считает, что в территориальной комиссии №22 царит "человеконенавистнический дух":

- Когда ненавидят всех и всем выражают свое "фе": начиная от кандидатов, членов комиссии, которые не согласны с руководством, и включая членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Они предложили не включать в состав избиркома Ткаченко и его заместителя Юрия Богзу. Большинство членов Горизбиркома их не поддержали.

В ТИКи №23 и №29 Березин не хотел включать почти половину прежних членов. Он аргументировал это тем, что в 2019 году ТИК №23 проводила выборы в МО "Купчино" и МО "Волковское". Именно в работе ТИКа по данному направлению Горизбирком нашел недостатки, напомнил представитель Партии роста в ГИКе. По его мнению, в состав территориального избиркома №23 нельзя включать Аркадия Иванова, Дмитрия Копнова, Михаила Левина, Наталью Самойлову, Насиму Турдыбаеву и Анатолия Шаталова. Без них ТИК "избежит тех недостатков, которые появились у ТИКа №23 во время муниципальных выборов", - заявил Березин.

В 2019 году территориальный избирком №29 исполнял полномочия ИКМО "Балканский" и ИКМО №75, на исполнение этих обязанностей поступали жалобы. Горизбирком выявил недостатки в работе ТИК №29 на муниципальных выборах, напомнил Березин. Он предложил не включать Наталью Ермолаеву, Сергея Алешина, Дениса Владимирова, Яну Скотникову, Олесю Матвиенко и Бориса Островского.

Большинство членов Горизбиркома не захотели настолько кардинально менять состав территориальных комиссий №23 и №29 - все перечисленные люди снова вошли в избиркомы.

О том, кто возглавил новые составы ТИКов - читайте в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова, Константин Леньков

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