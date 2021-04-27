В Москве задержали освещавшего протест 21 апреля журналиста "Дождя"

Утром сотрудники правоохранительных органов приехали к московской квартире журналиста "Дождя" Алексея Коростелёва: причина столь раннего визита - несанкционированный митинг 21 апреля, который он освещал.

"В 7:40 стали очень агрессивно ломиться в дверь. Леша подошел к двери, увидел, что это полиция. Они говорят, что за административное правонарушение пройдемте с нами. Это 20.2 КоАП. Увезли в ОВД "Левобережный", сказали, что через два часа вернут", - поделилась в разговоре с "МБХ медиа" девушка Коростелёва Дарина Лукутина.

Сам журналист позднее рассказал, что уже в отделе ему показали видео с акции, на котором якобы запечатлён он, при этом, по его словам, на кадрах присутствует другой человек.



Коростелёв работал на протестной демонстрации в поддержку Алексея Навального: при себе у него были все необходимые для журналиста атрибуты - пресс-карта, редакционное задание и жилет.