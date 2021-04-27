На фоне улучшения эпидобстановки Эрмитаж решил вернуть бесплатные билеты в музей

Ввиду улучшения складывающейся в Петербурге эпидемической ситуации руководство Эрмитажа приняло решение вернуть бесплатное посещение Главного штаба сразу для нескольких льготных категорий - детей, студентов, пенсионеров, инвалидов I и II групп, оповестили в пресс-службе музея.

Преимуществом Главного штаба является также наличие просторных залов, в которых можно организовать одностороннее передвижение гостей.

"Привилегированные билеты будут выдаваться по определённым квотам и потребуют документального подтверждения статуса - студенческого билета, пенсионной книжки и так далее. Требования санитарной безопасности до сих пор регламентируют разводку входов и выходов, организацию одностороннего движения по экспозициям, ограничения по количеству единовременно находящихся в музее посетителей", - уточнили в Эрмитаже.

Бесплатное посещение музея было отменено в прошлом году ввиду пандемии COVID-19.

Напомним также, что на данный момент стоимость льготного билета в Зимний дворец стоит 300 рублей.