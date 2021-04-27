Полиция пришла домой к корреспонденту "Эха Москвы", работавшему на акции 21 апреля

Московские правоохранители приехали домой к корреспонденту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему несанкционированный протест в поддержку Алексея Навального, прошедший 21 апреля, известил у себя в Telegram-канале главред радиостанции Алексей Венедиктов.

"Требуют явиться в ОВД и предъявить редакционное задание от 21.04 и пресс-карту", - сообщил Венедиктов.

Ранее сегодня полиция забрала с собой из дома в отдел журналиста "Дождя" Алексея Коростелёва, также работавшего на апрельской демонстрации и имевшего при себе все необходимые атрибуты корреспондента.

На всякий случай Венедиктов попросил приготовиться к визиту силовиков и других шестерых корров "Эха", освещавших акцию.