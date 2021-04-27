КПРФ намерена инициировать обращение ЗакСа к Мишустину за сохранение Алферовского университета

Представители КПРФ планируют подготовить проект постановления об обращении Заксобрания Петербурга к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать Санкт-Петербургский академический университет им. Алферова (СПбАУ) и не допустить его слияние с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Об этом ЗАКС.Ру сообщила лидер парламентской фракции коммунистов Ольга Ходунова.

Ранее депутаты ЗакСа уже направили обращение министру науки России Валерию Фалькову. В нем говорится, что основанный нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым вуз начал испытывать финансовые проблемы после смерти ученого в 2019 году. Министра попросили принять "исчерпывающие меры" для сохранения самостоятельности СПбАУ. Под документом подписались 10 представителей фракций КПРФ, "Яблоко", "Справедливая Россия" и "Партия Роста".

По словам Ходуновой, текст обращения на имя Мишустина планируется подготовить после получения ответа Фалькова.

- Это образовательное учреждение, академический Алферовский университет уже наработал многое, он заявил о себе на международном уровне, он участвовал в конференциях. Уже наработана практика научной и образовательной деятельности, которую нельзя разрушать, - заявила депутат.

Она отметила, что новость о слиянии вузов "взбудоражила" студенчество и научную общественность.

Об объединении СПбАУ и СПбПУ стало известно в начале апреля. По информации ТАСС, решение об оптимизации было одобрено ученым советом Алферовского университета. В случае слияния СПбАУ получит статус института в структуре Политеха.

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