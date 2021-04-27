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10:28

В Петербурге скончалась вдова автора скульптуры "Печальный ангел"

фото ЗакС политика В Петербурге скончалась вдова автора скульптуры "Печальный ангел"

Утром 27 апреля стало известно о смерти Марии Касьяненко, вдовы скульптора Романа Шустрова, автора "Печального ангела". Об этом сообщила тетя погибшей Евгения Манро на своей странице в Facebook.  

"Ушла из жизни по своему выбору любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный добрый человек. Ей было всего 35 лет. Она не смогла дожить совсем немного до 14 мая, годовщины смерти от ковида своего мужа, любимого в Питере скульптора, автора Петербургских Ангелов Романа Шустрова, и всего один день прошел с 25 апреля, годовщины смерти мужа ее матери, моей сестры Ольги Шустровой" — говорится в ее сообщении.

Манро поблагодарила друзей и близких за поддержку, которую они оказывали Марии Касьяненко. Она рассказала, что это уже пятая смерть в их семье за последний год. 

На набережной реки Карповки в начале марта 2021 года прошло открытие памятника "Печальный ангел" в память о погибших за период пандемии медиках. Мария Касьяненко в тот день открывала памятник. Сам автор скульптуры Роман Шустров скончался 14 мая 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 

 

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