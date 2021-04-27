Беглов заявил о необходимости прекратить полномочия депутата-самовыдвиженки МО "Горелово"

В муниципальный совет МО "Горелово" пришло обращение губернатора Петербурга Александра Беглова, в котором он указал на ошибки в декларациях о доходах за 2019 год депутата-самовыдвиженки Юлии Лебедевой.

Согласно тексту документа, она представила "недостоверные и/или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение которых не признано несущественным". Беглов добавил, что вынужден обратиться с заявлением о необходимости совету в течение 30 дней принять решение о досрочном прекращении пономочий мундепа. Документ был отправлен 23 апреля.

Заместитель главы МО "Горелово" Григорий Меньшиков сообщил ЗАКС.Ру, что совет намерен рассмотреть вопрос о полномочиях Лебедевой на заседании в четверг, 29 апреля. Оно назначено на 17:00.

Напомним, в конце 2020 года после аналогичных писем главы города несколько местных советов лишили полномочий оппозиционных депутатов. При этом оставшиеся без мандатов граждане заявляли о незначительности или надуманности допущенных нарушений. Были случаи, когда советы отказывались лишать своих коллег полномочий. В частности, так поступили в МО "Гражданка" в марте.

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