Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

11:10

Беглов заявил о необходимости прекратить полномочия депутата-самовыдвиженки МО "Горелово"

фото ЗакС политика Беглов заявил о необходимости прекратить полномочия депутата-самовыдвиженки МО "Горелово"

В муниципальный совет МО "Горелово" пришло обращение губернатора Петербурга Александра Беглова, в котором он указал на ошибки в декларациях о доходах за 2019 год депутата-самовыдвиженки Юлии Лебедевой. 

Согласно тексту документа, она представила "недостоверные и/или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение которых не признано несущественным". Беглов добавил, что вынужден обратиться с заявлением о необходимости совету в течение 30 дней принять решение о досрочном прекращении пономочий мундепа. Документ был отправлен 23 апреля.

Заместитель главы МО "Горелово" Григорий Меньшиков сообщил ЗАКС.Ру, что совет намерен рассмотреть вопрос о полномочиях Лебедевой на заседании в четверг, 29 апреля. Оно назначено на 17:00.

Напомним, в конце 2020 года после аналогичных писем главы города несколько местных советов лишили полномочий оппозиционных депутатов. При этом оставшиеся без мандатов граждане заявляли о незначительности или надуманности допущенных нарушений. Были случаи, когда советы отказывались лишать своих коллег полномочий. В частности, так поступили в МО "Гражданка" в марте.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:48 В РФ учли еще 8 тысяч коронавирусных пациентов, в Петербурге - 712 случаев

11:43 Президентский борт сел в Пулково: ближайшие два дня Путин проведет в Петербурге

11:29 На Леонида Гозмана составили протокол из-за акции 21 апреля

11:26 Суд в Бурятии отменил штраф в 250 тысяч рублей участвующей в митингах пенсионерке-активистке

11:10 Муниципал: Беглов заявил о необходимости прекратить полномочия депутата-самовыдвиженки МО "Горелово"

10:50 Путин и Макрон в телефонной беседе поговорили о здоровье Навального

10:41 КПРФ намерена инициировать обращение ЗакСа к Мишустину за сохранение Алферовского университета

10:28 В Петербурге скончалась вдова автора скульптуры "Печальный ангел"

10:11 Полиция пришла домой к корреспонденту "Эха Москвы", работавшему на акции 21 апреля

9:56 На фоне улучшения эпидобстановки Эрмитаж решил вернуть бесплатные билеты в музей

9:31 В Москве задержали освещавшего протест 21 апреля журналиста "Дождя"

26 апреля, 21:50 "Да простит меня общественность и вышестоящая избирательная комиссия": Как ГИК сформировал составы ТИКов

26 апреля, 21:34 Штаб Навального в Петербурге освобождает офис на Вознесенском проспекте

26 апреля, 21:03 Кандидатов в почетные петербуржцы одобрили со скрипом

26 апреля, 20:56 "Продолжают противоправную деятельность": Прокуратура объяснила приостановку работы штабов Навального

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru