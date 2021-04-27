18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:26

Суд в Бурятии отменил штраф в 250 тысяч рублей участвующей в митингах пенсионерке-активистке

фото ЗакС политика Суд в Бурятии отменил штраф в 250 тысяч рублей участвующей в митингах пенсионерке-активистке

Суд в Улан-Удэ освободил от наказания в виде штрафа в 250 тысяч рублей местную пенсионерку Наталью Филонову, которую ранее обвинили в повторном нарушении порядка проведения демонстрации, поделилась с "Сибирь. МБХ медиа" юрист Надежда Низовкина.

"Штраф отменен, она оправдана. Привлекалась по ч. 8 ст. 20.2 КоАП по событиям 31 января. Суд первой инстанции проводился с недопуском нас - обвиняемой и защитника", - пояснила Низовкина.

Филонова, отметила юрист, никого не призывала к участию в несанкционированных протестов: активистка лишь "высказывала свои взгляды на необходимость защиты свободы собраний".

Не так давно Филонову оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию памяти Бориса Немцова. При этом на иждивении у пенсионерки имеется ребёнок с инвалидностью, а её пенсия едва превышает 11 тысяч рублей.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

26 апреля, 20:25 Обвиняемому в нападении на полицейского на митинге 31 января продлили арест

26 апреля, 19:48 Светова арестовали на девять суток за организацию несогласованной акции

26 апреля, 19:28 В Петербурге запустят карты с QR-кодом для работающих на митингах журналистов

26 апреля, 18:12 Михаила Светова оштрафовали за организацию несанкционированного столичного митинга

26 апреля, 13:57 Редактору DOXA Арамяну смягчили меру пресечения, разрешив гулять 2 часа в день

26 апреля, 11:49 Штаб Навального в Петербурге заморозит страницы в соцсетях

23 апреля, 17:58 К родителям сотрудницы "Новой газеты" пришли силовики

23 апреля, 15:55 Главу петербургского штаба Навального отпустили из отдела полиции в Металлострое

23 апреля, 13:30 Полицейские увезли главу штаба Навального из спецприемника в неизвестном направлении

22 апреля, 20:21 Фигуранту дела о перекрытии дорог в Петербурге грозит дело о нападении на силовика


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:57 Макаров заявился на праймериз "Единой России" в Госдуму

11:48 В РФ учли еще 8 тысяч коронавирусных пациентов, в Петербурге - 712 случаев

11:43 Президентский борт сел в Пулково: ближайшие два дня Путин проведет в Петербурге

11:29 На Леонида Гозмана составили протокол из-за акции 21 апреля

11:26 Суд в Бурятии отменил штраф в 250 тысяч рублей участвующей в митингах пенсионерке-активистке

11:10 Муниципал: Беглов заявил о необходимости прекратить полномочия депутата-самовыдвиженки МО "Горелово"

10:50 Путин и Макрон в телефонной беседе поговорили о здоровье Навального

10:41 КПРФ намерена инициировать обращение ЗакСа к Мишустину за сохранение Алферовского университета

10:28 В Петербурге скончалась вдова автора скульптуры "Печальный ангел"

10:11 Полиция пришла домой к корреспонденту "Эха Москвы", работавшему на акции 21 апреля

9:56 На фоне улучшения эпидобстановки Эрмитаж решил вернуть бесплатные билеты в музей

9:31 В Москве задержали освещавшего протест 21 апреля журналиста "Дождя"

26 апреля, 21:50 "Да простит меня общественность и вышестоящая избирательная комиссия": Как ГИК сформировал составы ТИКов

26 апреля, 21:34 Штаб Навального в Петербурге освобождает офис на Вознесенском проспекте

26 апреля, 21:03 Кандидатов в почетные петербуржцы одобрили со скрипом

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru