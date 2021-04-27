На Леонида Гозмана составили протокол из-за акции 21 апреля

Политик и публицист Леонид Гозман, как и некоторые другие публичные фигуры, побывал накануне в столичном отделе полиции, где на него составили протокол. Известному либералу вменили "митинговую" статью 20.2 КоАП из-за его участия в несанкционированной акции сторонников Алексея Навального 21 апреля.

Как рассказал Гозман "Интерфаксу", силовики продемонстрировали в качестве подтверждения его правонарушения видео, на котором он идет по Тверской улице вечером 21 апреля.

Ранее в полицию вызвали писателя Дмитрия Быкова. Кроме того, полиция приходит к журналистам, работавшим на акции.

Особенностью столичной демонстрации стало непривычно малое число задержанных непосредственно на ней - около трех десятков. Это сильно контрастирует с творившимся в тот день на улицах Петербурга, где с особой грубостью задерживали сотни людей, включая случайных прохожих, и даже использовали электрошокеры.