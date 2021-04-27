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11:43

Президентский борт сел в Пулково: ближайшие два дня Путин проведет в Петербурге

фото ЗакС политика Президентский борт сел в Пулково: ближайшие два дня Путин проведет в Петербурге

Президентский борт Ил-96-300 совершил посадку в петербургском аэропорту Пулково: в течение ближайших двух дней - 27 и 28 апреля - Владимир Путин будет находиться с деловым визитом в городе на Неве.

По плану, сегодня российский глава должен поучаствовать в заседании Совета законодателей и передать Эрмитажу комплект церковной утвари, который был изготовлен в 1877 году по заказу императорского двора.

В среду, 28 апреля, Путин намерен осмотреть новое здание подстанции Скорой медицинской помощи в Пушкине.

Ожидается также, что президент лично поздравит врачей скорой с профпраздником, учреждённым год назад.

Напомним, что визиты первого лица государства в Северную столицу провоцируют транспортный коллапс: ради его кортежа перекрываются ключевые городские магистрали, в связи с чем автовладельцы вынуждены стоять в 8-балльных пробках. Пока что, согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе аэропорта и по КАД критически не затруднено.

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