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12:21

Экс-главе штаба Навального в Иваново назначили обязательные работы из-за апрельского протеста

фото ЗакС политика Экс-главе штаба Навального в Иваново назначили обязательные работы из-за апрельского протеста

Фрунзенский райсуд Иваново назначил экс-координатору местного штаба Навального Николаю Дьячкову 40 часов обязательных работ за пост о протесте 21 апреля в Facebook, уведомил "МБХ медиа" адвокат адвокат "Правозащиты Открытки" Оскар Черджиев.

Дьячкову инкриминировали ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованной акции). Пост активиста содержал информацию об отказе мэрии Иваново согласовывать демонстрацию в поддержку Алексея Навального.

На протесты по всей России 21 апреля вышли, по независимым подсчётам, до 120 тысяч человек. В Петербурге акцию посетили до 10 тысяч горожан (по данным МВД - чуть более 5 тысяч).

О том, как манифестация прошла в Северной столице – смотрите или читайте в наших репортажах.

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