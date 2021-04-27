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12:43

В Кремле связали визиты силовиков к журналистам с тем, что на акции 21 апреля работали их "фейковые" коллеги

фото ЗакС политика В Кремле связали визиты силовиков к журналистам с тем, что на акции 21 апреля работали их "фейковые" коллеги

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков полагает, что визит полиции домой к журналистам "Эха Москвы" и "Дождя" может быть обоснован тем, что на акции протеста 21 апреля работали их коллеги "не журналисты", имевшие при себе пресс-карты.

"Мы видели эту информацию, мы точно не знаем, с чем связана эта работа УВД и полиции, я могу предположить - там же был случай, когда не-журналист находился митинге с журналистским удостоверением. Не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение. Не исключаю, что это связано с этим и в этом случае цеху нужно обратить внимание к этому самому СМИ, которое это удостоверение выдало. Это вопиющий совершенно акт", - полагает путинский пресс-секретарь.

Добавим, 21 апреля РИА "Новости", ссылаясь на некий анонимный источник, извещало о том, что в ходе манифестации был задержан Денис Кабаков, представленный агентством как "координатор штаба Навального в Петербурге". У мужчины якобы была при себе пресс-карта "Дождя".

Главред "Дождя" Тихон Дзядко тогда сообщил, что Кабаков никогда не был сотрудником издания, однако иногда к нему, как к стрингеру, обращались за соответствующей услугой. "Однако уже несколько месяцев в Петербург в командировки ездят наши корреспонденты из Москвы", - уточнял Дзядко.

Координатором ныне закрытого штаба Навального в Петербурге является Ирина Фатьянова.

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