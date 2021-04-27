Смольный предоставит премии семьям за заслуги в воспитании детей

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление правительства города о присуждении 14 многодетным семьям, проживающим в Северной столице, почётных званий "За заслуги в воспитании детей" и соответствующих премий, информирует пресс-служба Смольного.

Почетное звание имеет включает в себя три степени: I степень - за воспитание 10 и более детей, II степень - за воспитание 7, 8 или 9 детей, и III степень - за воспитание 5 или 6 детей.

В этом году лишь одна петербургская семья получит 100 тысяч рублей за присвоение I степени звания, 50 тысячами рублей премируют три семьи (II степень), и десяти семьям выделят по 25 тысяч рублей (III степень).

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