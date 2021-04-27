Беглов переименовал названную в честь революционерки Книпович улицу в Смоляную

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 апреля подписал постановление о возвращении улице Книпович в Невском районе названия Смоляная, сообщили в городской администрации.

Ранее с инициативой переименовать топонимический объект, названный в честь коммунистки, высказывался митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В поддержку инициативы выступали общество "Двуглавый орел" и другие монархические организации. Идею переименования поддержала и топонимическая комиссия города.

Эта улица называлась Смоляной с 1870-х годов по 1976 год, когда ее переименовали в честь Лидии Книпович, народоволки, в 1903 году примкнувшей к большевикам. Книпович была лично знакома с Надеждой Крупской. В 1890-е годы она преподавала в Смоленской вечерне-воскресной рабочей школе за Невской заставой.

По действующему законодательству документы регистрации по месту жительства и пребывания, а также подтверждающие права собственности граждан и организаций, содержащие адреса по улице Книпович, сохраняют юридическую силу и не требуют изменений в связи с переименованием, уточнили в Смольном.

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