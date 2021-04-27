Петербургский суд прекратил дела двух участников протестов 23 января: помогли камеры видеонаблюдения

Записи с камер наружного видеонаблюдения помогли добиться судебной справедливости двум участникам петербургской акции 23 января, информирует "Апология протеста".

Куйбышевский райсуд решил прекратить дела Сергея Теплова и Евгении Полюдовой, ранее признанных виновными за нарушение режима самоизоляции: обоих оштрафовали на 4 тысяч рублей.

В решении судебной инстанции указывалось, что 23 января молодые люди, находясь у станции метро "Гостиный двор", "добровольно посетили и приняли участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте в виде схода граждан, целью которого являлось выражение поддержки Алексея Навального, в количестве 350 человек".

Куйбышевский райсуд изучил видеозапись с камер наблюдения, предоставленную адвокатом Виталием Черкасовым, и убедился, что на тротуаре у "Гостиного двора", где стояли Полюдова и Теплов, не было никакого массового скопления граждан: на кадрах - пешеходы просто идут по своим делам.