Смольный выделил 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

Петербургский губернатор Александр Беглов утвердил порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно - негосударственным театрам. Постановление градоначальника приводит пресс-служба Смольного.

Как указано в документе, дотации будут предоставлены учреждениям по результатам конкурсного отбора, провести который поручено комитету по культуре.

На соответствующие субсидии в городском бюджете заложено 70 млн рублей.

Средства выделят на постановку и показ спектаклей.

Добавим также, ранее в Смольном пообещали направить 6,1 млрд рублей в театры и концертные залы, подведомственные комитету по культуре, в качестве мер поддержки в период пандемии, из которых 167 млн уйдут на организацию новых постановок и гастрольную деятельность.

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