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14:40

Смольный выделил 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

фото ЗакС политика Смольный выделил 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

Петербургский губернатор Александр Беглов утвердил порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно - негосударственным театрам. Постановление градоначальника приводит пресс-служба Смольного.

Как указано в документе, дотации будут предоставлены учреждениям по результатам конкурсного отбора, провести который поручено комитету по культуре.

На соответствующие субсидии в городском бюджете заложено 70 млн рублей.

Средства выделят на постановку и показ спектаклей.

Добавим также, ранее в Смольном пообещали направить 6,1 млрд рублей в театры и концертные залы, подведомственные комитету по культуре, в качестве мер поддержки в период пандемии, из которых 167 млн уйдут на организацию новых постановок и гастрольную деятельность.

 


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