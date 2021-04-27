18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:56

Путин призвал власти поддержать семьи, чьи доходы упали из-за пандемии

фото ЗакС политика Путин призвал власти поддержать семьи, чьи доходы упали из-за пандемии

В ходе своего выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании российский глава Владимир Путин в очередной раз обратился к региональным властям с призывом поддержать семьи со школьниками, по чьим доходам заметно ударила пандемия, делится РИА "Новости".

"Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен. Ну и заработные платы в реальном выражении растут потихонечку. Но все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать людей 1 сентября в школу", - наказал президент.

Напомним, не так давно, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин поручил выплатить семьям с детьми, которые учатся в школах, по 10 тысяч рублей перед 1 сентября.

Добавим также, в течение ближайших двух дней президент пробудет в Петербурге.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:02 У скульптуры "Печального ангела" почтили память погибших от коронавируса врачей

12:05 В Новгородской области решили не проводить массовой акции на 9 мая

11:48 В РФ учли еще 8 тысяч коронавирусных пациентов, в Петербурге - 712 случаев

10:28 В Петербурге скончалась вдова автора скульптуры "Печальный ангел"

9:56 На фоне улучшения эпидобстановки Эрмитаж решил вернуть бесплатные билеты в музей

26 апреля, 17:29 Более 7 млн россиян полностью привились от коронавируса

26 апреля, 17:26 Голикова призвала не ожидать введения новых "антиковидных" запретов на майских праздниках

26 апреля, 14:54 Для всех петербуржцев вновь стала доступной возможность пройти диспансеризацию

26 апреля, 13:27 Суд приостановил деятельность Дома кино до мая из-за проведения "Артдокфеста"

26 апреля, 11:15 В России выявили еще 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — более 700


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:30 В Петербурге Путин предостерег законотворцев от "пустословия"

17:18 Больного COVID-19 Абызова принесли на заседание суда на носилках из стационара СИЗО

16:54 Правозащитник Сергей Давидис получил 10 суток ареста за ретвит

16:45 Для полицейских из дела Голунова запросили до 16 лет колонии

16:25 "Я зачем врать-то людям буду?": Ройзман объяснил свой отказ от выдвижения в Госдуму

16:14 К спецкору "Медузы" Сафоновой пришла полиция

15:56 ФАС оштрафовала Apple более чем на 900 млн рублей

15:43 Суд вынес решение за 15 секунд по делу о блокировке сайта "НЕТ!"

15:42 Эсеры добиваются того, чтобы пенсия превышала 40% от зарплаты пенсионера

15:17 На улицах Петербурга появятся гигантские "пасхальные яйца", расписанные художниками

14:56 Путин призвал власти поддержать семьи, чьи доходы упали из-за пандемии

14:40 Смольный выделил 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

14:02 Петербургский суд прекратил дела двух участников протестов 23 января: помогли камеры видеонаблюдения

14:02 У скульптуры "Печального ангела" почтили память погибших от коронавируса врачей

13:51 Дом Сверчкова на Васильевском острове стал региональным памятником

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru