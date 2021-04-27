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15:43

Суд вынес решение за 15 секунд по делу о блокировке сайта "НЕТ!"

фото ЗакС политика Суд вынес решение за 15 секунд по делу о блокировке сайта "НЕТ!"

Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 апреля отказал координатору "Объединенных демократов" Андрею Пивоварову в иске к Роскомнадзору из-за блокировки сайта "НЕТ!" по сбору подписей против поправок в Конституцию . Коллегия судей вынесла решение за 15 секунд, сообщила ЗАКС.Ру представитель Пивоварова в суде, юрист "Команды 29" Валерия Ветошкина. Она рассказала, что на заседании начала высказываться по доводам, когда судья остановила ее и спросила, есть не указанная в жалобе информация. Юрист, по ее словам, ответила отрицательно. Тогда судья заявила, что информацию можно не повторять - все уже прочитано, поделилась Ветошкина.

- Там было три судьи, это была коллегия, они встали, ушли в совещательную комнату, и буквально через 15 секунд они оттуда вернулись. То есть в совещательной комнате они находились, мне кажется, даже меньше 15 секунд. В удовлетворении наших жалоб они отказали, - сообщила юрист. 

Она добавила, что их сторона намерена оспаривать решение о блокировке и дальше - уже в Верховном суде России. 

Весной 2020 года Пивоваров вместе с другими политиками и общественниками организовал сбор подписей против принятия поправок в Конституцию. Организовано все было на сайте кампании "НЕТ!". В марте сайт заблокировали по решению Таганского районного суда Москвы. Причина - нарушения "прав субъектов персональных данных", сообщалось на сайте Роскомнадзора.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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