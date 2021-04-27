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15:56

ФАС оштрафовала Apple более чем на 900 млн рублей

фото ЗакС политика ФАС оштрафовала Apple более чем на 900 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую IT-компанию Apple, сочтя, что та злоупотребила доминирующим положением на рынке. Сумма штрафа составила свыше 12 млн долларов (более 906 млн рублей). Заявителем по делу летом прошлого года выступила "Лаборатория Касперского".

Суть претензий в том, что, по версии ФАС, Apple давала преимущество своей продукции на рынке мобильных приложений в операционной системе iOS и ухудшала позиции приложений конкурентов. Во многом конкурентам мешали некоторые правила AppStore, не позволявшие допустить на этот рынок приложений даже те, которые отвечали всем требованиям. Эти положения документации, предполагающие неограниченное усмотрение компании, ФАС потребовала от Apple удалить.

Решение в настоящее время обжалуется в судебном порядке.

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