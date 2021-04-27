К спецкору "Медузы" Сафоновой пришла полиция

В Москве полицейские оказали визит специальному корреспонденту "Медузы"* Кристине Сафоновой: о приходе правоохранителей она известила сама.

Один из пришедших представился "участковым Евгением Решетняком". В открытых источниках имеется информация, что человек с аналогичными именем и фамилией является сотрудником отдела МВД по московскому району Западное Дегунино.

Зачем полицейские приехали к Сафоновой, пока не уточняется.

Ранее сегодня силовики посещали журналистов "Эха Москвы" и "Дождя" : правоохранители желали убедиться, что у работников данных СМИ были все необходимые по закону атрибуты для освещения протеста 21 апреля.

* "Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов на территории России