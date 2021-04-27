"Я зачем врать-то людям буду?": Ройзман объяснил свой отказ от выдвижения в Госдуму

Екатеринбургский политик Евгений Ройзман, за минувшую неделю твердо решивший отказаться от участия в осенних выборах в Государственную думу, объяснил свой шаг как рациональными, так и этическими соображениями. Во-первых, ему стало совершенно ясно, что его точно не допустят до участия в электоральной процедуре.

"Если бы у меня был хоть один шанс зарегистрироваться, я бы пошел и выиграл. Но у меня этих шансов нет ровно потому, что я выиграю точно. Я борюсь не за мандат, а за право быть зарегистрированным. Это разные вещи, это вообще другой уровень игры", - отметил он в авторской радиопрограмме.

Во-вторых, зная наперед о своем положении, политик счел невозможным вселять в сторонников напрасный энтузиазм и тратить в том числе и их силы на агитацию.

"Я зачем врать-то людям буду? Я не умею", - признался глава фонда "Город без наркотиков"

Нынешнй зимой Ройзман заявил, что точно не пойдет в ГД от "Яблока", что могло бы избавить его от необходимости собирать подписи как самовыдвиженцу. Экс-мэра Екатеринбурга не устроила позиция руководства "Яблока" по отношению к деятельности преследуемого государством политика Алексея Навального.