Для полицейских из дела Голунова запросили до 16 лет колонии

В ходе судебных прений государственный обвинитель в лице прокуратуры запросил сроки до 16 лет колонии для полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, сообщает "МБХ медиа".

На 16 лет общего режима просят наказать экс-подполковника Игоря Ляховца. Бывшим оперативникам Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву прокурор затребовал по 12 лет колонии. Единственного признавшего вину силовика Дениса Коновалова гособвинитель хотел бы посадить на 7 лет.

Прения проходят в закрытом режиме, так как в них могут быть оглашены материалы, представляющие собой государственную тайну. СМИ на судебный процесс не допущены.

Пятерых экс-правоохранителей – Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховца и Дениса Коновалова – обвиняют в том, что 6 июня 2019 года они подбросили наркотики Голунову. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств.

Все, кроме Коновалова, заключены под арест: Коновалов помещен под домашний арест. Он признался в том, что подбросил журналисту наркотики, и дал показания на Ляховца, своего бывшего начальника.