18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:45

Для полицейских из дела Голунова запросили до 16 лет колонии

фото ЗакС политика Для полицейских из дела Голунова запросили до 16 лет колонии

В ходе судебных прений государственный обвинитель в лице прокуратуры запросил сроки до 16 лет колонии для полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, сообщает "МБХ медиа".

На 16 лет общего режима просят наказать экс-подполковника Игоря Ляховца. Бывшим оперативникам Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву прокурор затребовал по 12 лет колонии. Единственного признавшего вину силовика Дениса Коновалова гособвинитель хотел бы посадить на 7 лет.

Прения проходят в закрытом режиме, так как в них могут быть оглашены материалы, представляющие собой государственную тайну. СМИ на судебный процесс не допущены.

Пятерых экс-правоохранителей – Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховца и Дениса Коновалова – обвиняют в том, что 6 июня 2019 года они подбросили наркотики Голунову. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств.

Все, кроме Коновалова, заключены под арест: Коновалов помещен под домашний арест. Он признался в том, что подбросил журналисту наркотики, и дал показания на Ляховца, своего бывшего начальника.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

19 апреля, 15:43 Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до середины лета

24 марта, 16:26 "Интерфакс": Уволенный в рамках дела Голунова полицейский уехал из России

11 февраля, 18:01 "Подъем": Уволенный из-за дела Голунова экс-глава пресс-службы главка МВД трудоустроился в мэрии Москвы

28 октября 2020, 19:01 ТАСС: Прокуратура хочет закрыть суд над полицейскими по делу Голунова от СМИ и слушателей

19 октября 2020, 13:01 Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении задерживавших Голунова полицейских

9 октября 2020, 18:33 Дело полицейских о подбросе наркотиков Голунову передали в прокуратуру

7 октября 2020, 11:22 ТАСС: В крови Ивана Голунова нашли следы амфетамина

1 октября 2020, 16:10 Дела задерживавших Голунова полицейских рассмотрят в закрытом режиме из-за "секретных" документов

2 сентября 2020, 18:34 СК ужесточил обвинение полицейским в рамках дела Ивана Голунова

17 августа 2020, 13:10 Адвокат Голунова рассказал о новом уголовном деле в рамках уже имеющегося


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:30 В Петербурге Путин предостерег законотворцев от "пустословия"

17:18 Больного COVID-19 Абызова принесли на заседание суда на носилках из стационара СИЗО

16:54 Правозащитник Сергей Давидис получил 10 суток ареста за ретвит

16:45 Для полицейских из дела Голунова запросили до 16 лет колонии

16:25 "Я зачем врать-то людям буду?": Ройзман объяснил свой отказ от выдвижения в Госдуму

16:14 К спецкору "Медузы" Сафоновой пришла полиция

15:56 ФАС оштрафовала Apple более чем на 900 млн рублей

15:43 Суд вынес решение за 15 секунд по делу о блокировке сайта "НЕТ!"

15:42 Эсеры добиваются того, чтобы пенсия превышала 40% от зарплаты пенсионера

15:17 На улицах Петербурга появятся гигантские "пасхальные яйца", расписанные художниками

14:56 Путин призвал власти поддержать семьи, чьи доходы упали из-за пандемии

14:40 Смольный выделил 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

14:02 Петербургский суд прекратил дела двух участников протестов 23 января: помогли камеры видеонаблюдения

14:02 У скульптуры "Печального ангела" почтили память погибших от коронавируса врачей

13:51 Дом Сверчкова на Васильевском острове стал региональным памятником

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru