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16:54

Правозащитник Сергей Давидис получил 10 суток ареста за ретвит

фото ЗакС политика Правозащитник Сергей Давидис получил 10 суток ареста за ретвит

Общественник, член совета правозащитного центра "Мемориал"* Сергей Давидис получил от суда в Москве 10 суток административного ареста, передает издание "МБХ Медиа". Виной тому оказался его ретвит поста Леонида Волкова, посвященного акции протеста 21 апреля, которую не санкционировали ни в одном российском городе. Защита Давидиса планирует обжаловать его помещение в спецприемник, собираясь дойти вплоть до Европейского суда по правам человека.

Отметим, что в связи с акцией "навальнистов" 21 апреля силовики впервые за последние годы преследуют большое количество известных общественных деятелей и журналистов: полицейские в течение последних трех дней пришли к Дмитрию Быкову, историку Тамаре Эйдельман, корреспондентам "Эха Москвы" и "Дождя". Характерно, что при этом на самой акции задержали непривычно малое для столицы число ее участников - около тридцати человек. Собравшиеся требовали допуска гражданских врачей к голодавшему на тот в заключении политику Алексею Навальному. На следующий день он, поблагодарив россиян за столь широкую поддержку, объявил, что цель голодовки достигнута.

О том, как акция протеста проходила в Петербурге и чем она разительно отличалась от московской, читайте на ЗАКС.Ру.

* Минюст внес "Мемориал" в перечень НКО-иноагентов

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