В Петербурге Путин предостерег законотворцев от "пустословия"

Во время своего визита в Петербург президент Владимир Путин посетил заседание Совета законодателей РФ и обратился на нем, в связи с предстоящими выборами федерального уровня, к депутатам ГД и сенаторам.

"Прошу вести конкурентную борьбу, уважая своих конкурентов. Россия должна показывать и здесь хороший пример, избегать пустословия, не впадайте в ситуацию, которая была в 90-х. Обновление власти может быть обеспечено только прямым волеизъявлением граждан", - цитирует Путина "Деловой Петербург".

Глава государства также выразил надежду, что политическая борьба и агитация, сопровождающие электоральную кампанию, не помешают законотворцам исполнять их основные обязанности. Цитата Путина, в свою очередь, нашла отражение в сегодняшних высказываниях спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, который сегодня, 27 апреля заявил о выдвижении на праймериз единороссов в Госдуму.

"Хочу также обратить внимание всех политических сил Петербурга на слова Президента в преддверии предстоящих выборов. Владимир Владимирович призвал в первую очередь избегать пустословия и популизма и с уважением относиться к своим оппонентам. Именно такая модель политической культуры должна лечь в основу избирательной кампании в нашем городе", - приводит речь Макарова пресс-служба Мариинского дворца.

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