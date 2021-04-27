Сын Фурманова возглавил театр "Русская антреприза"

Сын Рудольфа Фурманова Владислав (псевдоним - Влад Фурман) стал новым руководителем петербургского театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова, делится "Интерфакс".

"Я подхватываю дело отца в руководстве театра и вижу для себя цель - сохранение той модели которую он создал в конце 1980-х годов, - модели негосударственного контрактного репертуарного театра", - представил свою позицию Фурман.

Театральный деятель уточнил, что хочет открыть при театре центр актёрского мастерства.

В 2013 году Влад Фурман удостоился звания Заслуженного деятеля искусств РФ. Обладает также рядом театральных премий.

Основатель "Русской антрепризы" Рудольф Фурманов скончался 9 апреля в возрасте 82 лет.