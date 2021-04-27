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17:59

Навальный благодарит врачей и хочет для своих внуков медицинской карьеры

фото ЗакС политика Навальный благодарит врачей и хочет для своих внуков медицинской карьеры

Отбывающий реальный срок политик Алексей Навальный, которому удалось добиться допуска к себе гражданских врачей и по этой причине прекратить голодовку, написал новый текст, который опубликовали в его Instagram. Сочинение целиком посвящено медицинским работникам, с которыми он тесно связывает последний год жизни. Он благодарит и врачей, вколовших ему антидот сразу после печально знаменитого отравления, и тех из них "с воли", кто протестовал в последние недели вместе с остальными "навальнистами", а также тюремных медиков. В тексте перечисляются имена.

"Я вот вижу сейчас, люди искренне пытаются помочь. Вон, вчера заметил, что медсестра ручкой делает пометку на запястье, чтобы не забыть час, когда мне надо дать очередные три ложки овсяной каши. Отдельный привет медсестре Татьяне, которая ставит капельницы как Боженька", - написал Навальный.

Оппозиционер признался в появившемся у него желании видеть детей или внуков работающими в сфере здравоохранения.

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