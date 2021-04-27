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18:25

Евангельская христианская церковь просит передать ей здание "Мюзик-Холла"

фото ЗакС политика Евангельская христианская церковь просит передать ей здание "Мюзик-Холла"

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга 26 апреля получил заявку Евангельской христианской церкви "Осанна" на передачу ей в безвозмездное пользование на 100 лет здания Англиканской церкви на Английской набережной, 56. 

В документе сообщается, что первая церковная служба в помещении на Английской набережной,56, прошла 6 марта 1754 года. В 1815 году здание было перестроено итальянским зодчим Джакомо Кваренги. Затем в 1876 году была проведена еще одна реконструкция уже инженером Федором Болтенгагеном. В 1919 году церковь была закрыта.

В начале 2000-х здание было передано Санкт-Петербургской консерватории. А в конце 2016 года правительство Петербурга передало его "Мюзик-Холлу". Тогда это решение вызвало критику, в частности, со стороны депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева. Парламентарий даже писал обращение королеве Великобритании Елизавете II с просьбой повлиять на ситуацию. 

Сейчас в своем обращении к КИО старший пастор Евангельской христианской церкви "Осанна" Алексей Павловский просит передать здание своей церкви для совершения богослужений и других религиозных обрядов и церемоний. 

фото: gov.spb.ru


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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