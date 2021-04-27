Верховный суд РФ оставил без изменений приговор фигурантам дела "Сети"*

Изучив приговор, вынесенный фигурантам дела "Сети"*, Верховный суд РФ решил оставить его без изменений, извещает ТАСС.

Адвокаты подсудимых настаивали на отмене "вердикта" Приволжского окружного военного суда и возвращении дела на новое рассмотрение. Защита акцентировала внимание ВС РФ на многочисленных процессуальных нарушениях, допущенных в ходе разбирательства в нижестоящих инстанциях. К примеру, в деле отсутствует описание преступной деятельности осужденных, кроме того, суды, по мнению защиты, приняли во внимание доказательства, которые были получены нелегитимным образом.

В свою очередь сторона прокуратуры сочла, что суды первой инстанции скрупулёзно изучили все доказательства и "вынесли объективный приговор".

Напомним, фигурантами дела "Сети" являлись жители Пензы и Петербурга. Пензенец Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, его земляки Илья Шакурский – к 16-ти, Андрей Чернов – к 14-ти. Максим Иванкин приговорен к 13 годам колонии, Михаил Кульков – к 10-ти, Василий Куксов и Арман Сагынбаев – к 9 и 6 годам колонии соответственно.

Петербуржцы Виктор Филинков, Юлий Бояршинов и Игорь Шишкин получили 7, 5,5 и 3,5 года колонии соответственно. Всех фигурантов дела обвинили в участии в "террористическом сообществе" и в планах по "дестабилизации политической обстановки" в России.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ