В Петербурге появится крупнейший в РФ парк автобусов на сжиженном газе

До конца года из Московской области в Петербург поступят 250 новых автобусов ЛиАЗ, работающих на сжиженном газе. В результате они сформируют крупнейший в стране автобусный парк такого типа. Низкопольные и оборудованные для инвалидов, они смогут вместить более ста пассажиров каждый, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу автобусного завода. Оператор сделки - ГТЛК ("Государственная транспортная лизинговая компания".

"Парк концентрируется исключительно на эксплуатации автобусов, а всю техническую подготовку мы берем на себя. И еще один важный аспект - это строительство газовых заправок: в сотрудничестве с нашим партнером - компанией "РМ КПГ" - мы готовы реализовать для Санкт-Петербурга эффективные заправочные решения", - рассказал вице-президент по развитию корпоративных продаж "Группы ГАЗ" (включающей в себя ЛиАЗ) Николай Одинцов.

На прошлой неделе комитет по транспорту объявил о том, что до конца 2022 года город получит 2801 новый автобус в рамках отложенной транспортной реформы, предусматривающей, в частности, отказ от маршруток.