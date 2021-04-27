На время майских праздников между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"

В течение майских праздников от петербургского Финляндского вокзала в Выборг и обратно запустят дополнительные составы "Ласточек", проинформировали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Так, "для повышения качества обслуживания пассажиров" введут два новых поезда - №7917 в Выборг в 11:30 и №7920 в обратном направлении в 19:43.

"1, 2, 3, 8, 9, 10 мая 2021 года назначаются дополнительные пригородные поезда "Ласточка" на участке Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – Выборг", - уточнили даты в СЗППК.