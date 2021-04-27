Суд принял иск чиновников к владельцам сгоревшей Невской мануфактуры

На сайте Арбитражного суда Петербурга появилось судебное определение по делу о пожаре в здании Невской мануфактуры. В нем говорится о том, что иск от чиновников КГИОП к владельцам здания (АО "Невская мануфактура") принят. Первое заседание в рамках судебного процесса начнется 27 мая. Чиновники добиваются от бизнесменов, чтобы те за свой счет провели противоаварийные работы в течение полугода, а также отреставрировали сгоревшее здание в течение четырех лет. В заявлении предусмотрены также штрафы за неисполнение обязательств в срок (100 тысяч рублей за первую просрочку и 200 тысяч - за дальнейшие).

Напомним, сильнейший за последние два десятилетия пожар охватил историческое здание на Октябрьской набережной днем 12 апреля. Площадь горения быстро увеличилась до полутора тысяч кв. метров. При тушении, которое длилось несколько дней, погиб спасатель. К вечеру 12 апреля здание рухнуло, от него уцелели только некоторые помещения. Их арендаторы позже пожаловались на пропажу техники и личных вещей, сочтя это мародерством. Гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель находятся в СИЗО по делу о причинении смерти по неосторожности. В материалах ТАСС появлялась также версия о поджоге, высказанная анонимным собеседником агентства.