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20:19

Шишлов написал Москальковой в связи с жесткими задержаниями 21 апреля

фото ЗакС политика Шишлов написал Москальковой в связи с жесткими задержаниями 21 апреля

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов, ранее осудивший грубые задержания 21 апреля на несанкционированной акции протеста в городе и уже получивший 104 жалобы от участников событий, перенаправил содержащуюся в них информацию федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и главе СПЧ при президенте Валерию Фадееву.

"Полагаю, что одной из причин необоснованного применения физической силы и специальных средств является отсутствие должной правовой и процессуальной оценки фактов явного превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, отмеченных ранее на несогласованных мирных акциях в Санкт-Петербурге", - гласит текст письма Шишлова.

По сведениям чиновника, можно говорить о целом наборе нарушений прав человека, помимо избыточного применения силы и спецсредств. Речь, в частности, в жалобах к нему идет о произвольных и ничем не обусловленных задержаниях, отсутствии у некоторых правоохранителей опознавательных знаков-идентификаторов, реализации плана "Крепость" в отделах полиции, изъятии у демонстрантов личных вещей и принудительной дактилоскопии.

Шишлов считает, что идея СПЧ создать специальный реестр журналистов, работающих на митингах, ничем не обоснован, поскольку на акции 21 апреля, в отличие от зимних протестов, никого из сотрудников СМИ не задержали. Это стало для петербуржца знаком того, что журналисты справляются со своими обязанностями и умеют блюсти общественный порядок.


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