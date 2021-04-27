Беглов похвастался Путину особыми успехами в борьбе с пандемией

Петербургский губернатор Александр Беглов отчитался перед президентом Владимиром Путиным в личной беседе о достижениях чиновников и врачей в борьбе с распространением коронавируса, которая продолжается уже более года. Прежде всего, глава города отметил уникальные по меркам остальной России прорывы, к числу которых были отнесены единый телефон 122 для вызова врача и стационарную постковидную реабилитацию, осуществляемую в больнице №40. Кроме того, напомнил градоначальник, Петербург стал первым субъектом РФ, где медработникам, получившим вред здоровью на работе при лечении больных с COVID-19, начали платить страховые и стимулирующие выплаты.

В целом, отметил Беглов, он и его подчиненные пришли к выводу, что стратегически правильнее и одновременно с этим выгоднее строить больницы-"трансформеры", которые крайне удобны на случай эпидемии и доказали свою эффективность за последний год. За этот же срок производство средств индивидуальной защиты в городе выросло в 10 раз.

"Вышли на уровень 1198 КТ-исследований в сутки. 63% больных с небольшим поражением легких стали отправлять домой. На втором пике в декабре 2020 года арендовали за счет бюджета дополнительный транспорт для транспортировки амбулаторных пациентов на КТ-диагностику. В дальнейшем приобрели для этого легковые автомобили", - гласил губернаторский рассказ, цитируемый пресс-службой Смольного.

Беглов поблагодарил Путина за материальную поддержку из федерального бюджета: на "коронавирусные цели" за все время пандемии город получил субсидии на сумму около 23,5 млрд рублей.

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