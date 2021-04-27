Первый шаг Макарова в Госдуму в глазах петербургских политиков

София Саттарова
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21:46 Первый шаг Макарова в Госдуму в глаза петербургских политиков
20:55 Беглов похвастался Путину особыми успехами в борьбе с пандемией
20:19 Шишлов написал Москальковой в связи с жесткими задержаниями 21 апреля
19:57 Навальный подал иск к администрации "Матросской тишины"
19:35 Беглов рассказал Путину об исполнении поручений, данных Федеральному собранию
18:56 Суд принял иск чиновников к владельцам сгоревшей Невской мануфактуры
18:53 На время майских праздников между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"
18:37 В Петербурге появится крупнейший в РФ парк автобусов на сжиженном газе
18:36 Верховный суд РФ оставил без изменений приговор фигурантам дела "Сети"*
18:25 Евангельская христианская церковь просит передать ей здание "Мюзик-Холла"
17:59 Навальный благодарит врачей и хочет для своих внуков медицинской карьеры
17:50 Сын Фурманова возглавил театр "Русская антреприза"
17:49 Муниципал: Совет МО "Ульянка" не смог передать полномочия ИКМО территориальной комиссии
17:30 В Петербурге Путин предостерег законотворцев от "пустословия"
17:18 Больного COVID-19 Абызова принесли на заседание суда на носилках из стационара СИЗО
20:55 Беглов похвастался Путину особыми успехами в борьбе с пандемией
20:19 Шишлов написал Москальковой в связи с жесткими задержаниями 21 апреля
19:57 Навальный подал иск к администрации "Матросской тишины"
19:35 Беглов рассказал Путину об исполнении поручений, данных Федеральному собранию
18:56 Суд принял иск чиновников к владельцам сгоревшей Невской мануфактуры
18:53 На время майских праздников между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"
18:37 В Петербурге появится крупнейший в РФ парк автобусов на сжиженном газе
18:36 Верховный суд РФ оставил без изменений приговор фигурантам дела "Сети"*
18:25 Евангельская христианская церковь просит передать ей здание "Мюзик-Холла"
17:59 Навальный благодарит врачей и хочет для своих внуков медицинской карьеры
17:50 Сын Фурманова возглавил театр "Русская антреприза"
17:49 Муниципал: Совет МО "Ульянка" не смог передать полномочия ИКМО территориальной комиссии
17:30 В Петербурге Путин предостерег законотворцев от "пустословия"
17:18 Больного COVID-19 Абызова принесли на заседание суда на носилках из стационара СИЗО
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При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru