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9:22

В Петербурге появился граффити-портрет Навального

фото ЗакС политика В Петербурге появился граффити-портрет Навального

В ночь с 27 на 28 апреля в Пушкарском саду в Петроградском районе Петербурга неизвестные нарисовали граффити-портрет политика Алексея Навального на трансформаторной будке. 

"Исходник" портрета взят с фотографии, размещенной Алексеем Навальным в Instagram 29 декабря 2019 года. В описании снимка политик выразил свою радость от того, что набрал 1 млн подписчиков.

"У меня лучшие подписчики. Обожаю вас и люблю. Спасибо! (Задача на 2020 год: научиться делать "сердечко" руками)" - говорится под постом. 

Около 9:00 28 апреля к будке с граффити подъехали сотрудники полиции. 

Симоновский суд Москвы 2 февраля 2021 года заменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в исправительной колонии №2 в Покрове политик проведет в итоге 2,5 года. Сторонники Навального заявляли о его ухудшающемся самочувствии и требовали допустить к нему врачей.

В поддержку оппозиционера 21 апреля во многих городах России прошли несанкционированные митинги. В Петербурге во время протестного шествия в тот день было задержано более 800 человек. 

Прокуратура Москвы 16 апреля  объявила о подаче иска о признании ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального экстремистскими организациями. С 26 апреля по решению прокуратуры была приостановлена деятельность штабов Навального, на следующий день суд принял решение о запрете определенных действий и в отношении ФБК и ФЗПГ. 

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фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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