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9:49

На активиста из Барнаула завели дело по "дадинской" статье после протестов 21 апреля

фото ЗакС политика На активиста из Барнаула завели дело по "дадинской" статье после протестов 21 апреля

Главное следственное управление МВД по Алтайскому краю возбудило в отношении активиста из Барнаула Виктора Рау уголовное дело по "дадинской" статье, сообщает "Апология протеста".

Дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения акций) на Рау завели 21 апреля, в день, когда в ряде городов России проходили несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального. Рано утром 28 апреля к активисту пришли с обысками. У него изъяли 65 плакатов, компьютер и телефон.

После этого Рау увезли на допрос в качестве подозреваемого. Затем его освободили под подписку о невыезде.

В отношении еще одной барнаульской активистки - Марии Пономаренко - проводится доследственная проверка по той же статье. Поводом для проверки стал пост активистки в соцсетях об акции 21 апреля.

Ранее несколько дел по ст. 212.1 УК РФ возбуждали после протестов 23 и 31 января в разных городах России. Фигурантами стали житель Красноярска Павел Хохлов, активистка из Новосибирска Яна Дробноход, активисты из Хабаровска Алексей Ворсин и Валентин Квашников. Дела в отношении Квашникова и Дробноход прекратили, последней был назначен судебный штраф в 40 тысяч рублей.

 

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