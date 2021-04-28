На активиста из Барнаула завели дело по "дадинской" статье после протестов 21 апреля

Главное следственное управление МВД по Алтайскому краю возбудило в отношении активиста из Барнаула Виктора Рау уголовное дело по "дадинской" статье, сообщает "Апология протеста".

Дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения акций) на Рау завели 21 апреля, в день, когда в ряде городов России проходили несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального. Рано утром 28 апреля к активисту пришли с обысками. У него изъяли 65 плакатов, компьютер и телефон.

После этого Рау увезли на допрос в качестве подозреваемого. Затем его освободили под подписку о невыезде.

В отношении еще одной барнаульской активистки - Марии Пономаренко - проводится доследственная проверка по той же статье. Поводом для проверки стал пост активистки в соцсетях об акции 21 апреля.

Ранее несколько дел по ст. 212.1 УК РФ возбуждали после протестов 23 и 31 января в разных городах России. Фигурантами стали житель Красноярска Павел Хохлов, активистка из Новосибирска Яна Дробноход, активисты из Хабаровска Алексей Ворсин и Валентин Квашников. Дела в отношении Квашникова и Дробноход прекратили, последней был назначен судебный штраф в 40 тысяч рублей.