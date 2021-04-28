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10:13

Несколько регионов продлят майские праздники

фото ЗакС политика Несколько регионов продлят майские праздники

Власти нескольких российских регионов решили объявить 11 мая выходным днем в дополнение к майским праздникам, передает РБК.

Такое решение принято в Пензенской области, Ставропольском крае, Адыгее, Саратовской области и Краснодарском крае. Там 11 мая объявили выходным в честь Радоницы - церковного дня поминовения усопших. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил эти планы в Instagram, напомнив, что Радоница объявляется выходным днем в регионе с 2016 года.

Еще один дополнительный выходной будет объявлен 13 мая в Адыгее, Башкирии и Татарстане в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама. Таким образом, в этих регионах в мае будет 17 выходных дней.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ об объявлении выходными днями 4-7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно. Объявить эти дни выходными рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы ограничить риск распространения коронавируса.

 

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