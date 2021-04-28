ЗакС не стал рассматривать вопрос о защите сквера в Кузнечном переулке

Законодательное собрание Петербурга отказалось включать в проект повестки заседания 28 апреля законопроект о включении в перечень зелёных насаждений общего пользования безымянного сквера в Кузнечном переулке рядом с музеем Фёдора Достоевского, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

С соответствующей инициативой выступил лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Поддержали идею включения только девять депутатов. Единороссы голосовать не стали.

Напомним, сквер в Кузнечном переулке пока не защищён статусом ЗНОП. Поправку о включении этой территории внёс губернатор Александр Беглов, но в рамках второго чтения парламентская комиссия по городскому хозяйству вновь лишила этого участка защитного статуса. При этом представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков подтвердил, что эта территория может быть так или иначе задействована в рамках празднования 200-летия Достоевского, которое состоится в ноябре.

— Речь идёт о создании условий для всестороннего рассмотрения данного вопроса, — отметил Шестериков.

Третье чтение поправок в закон о ЗНОП состоится в рамках заседания 28 апреля.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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