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10:55

Единороссы ЗакСа представили законопроект о наказах избирателей. Им напомнили о пенсионной реформе

фото ЗакС политика Единороссы ЗакСа представили законопроект о наказах избирателей. Им напомнили о пенсионной реформе

На заседании Законодательного собрания Петербурга 28 апреля фракция "Единая Россия" представила в первом чтении проект закона, согласно которому наказы, данные кандидатам в депутаты, должны стать обязательными для исполнения. 

Документ внесла фракция "Единая Россия". Её представитель Денис Четырбок заявил, что законопроект должен отсечь популизм отдельных оппозиционных кандидатов. 

Оппозиционеры в ответ напомнили об обещаниях единороссов. Представитель "Яблока" Борис Вишневский заявил, что избиратели не наказывали тратить бюджетные деньги на подземный переход к Лахта-центру и спортивную арену для ХК СКА, которым руководят Геннадий Тимченко и Борис Ротенберг. С другой стороны, продолжил "яблочник", избиратели просили включить защитить от риска застройки сквер в Кузнечном переулке, но единороссы отказались даже включать этот вопрос в повестку. 

— Данный законопроект — это элемент пустозвонства, пиара и ничего не значащих обещаний, — высказался лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев

Оксана Дмитриева из Партии Роста заявила, что 90% граждан попросят вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию и ввести индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Обе эти инициативы единороссы также неоднократно отказывались рассматривать. 

Депутат от КПРФ Александр Рассудов напомнил, что Владимир Путин неоднократно обещал, что при нем пенсионный возраст повышен не будет.

— Непонятно, что будет, если наказ выполнен не будет, — подчеркнул Рассудов. 

Беспартийный Михаил Амосов отметил, что наказы избирателей могут быть диаметрально противоположными. Законопроект единороссов он назвал "пустым" и "бессмысленным".

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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