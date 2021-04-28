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11:28

Суд оставил иски Навального к администрации ИК-2 без движения

фото ЗакС политика Суд оставил иски Навального к администрации ИК-2 без движения

Иски Алексея Навального к администрации исправительной колонии №2 в Покрове оставлены без движения из-за отсутствия у адвоката доверенности, передает ТАСС со ссылкой на представителей Петушинского суда Владимирской области.

Три иска оставлены без движения до 12 мая. В суде заявили, что к этому сроку Навальный должен предоставить доверенность адвокату Вадиму Кобзеву. Из материалов следует, что Навальный выдал доверенность Пахомову, а тот, в свою очередь, Кобзеву.

"При этом доверенности Навального Кобзеву в предоставленных материалах нет",  заявили в суде.

Напомним, Навальный подал к администрации ИК-2 три иска. В них политик оспорил постановку на профучет как склонного к побегу, отказ выдать ему книги, в том числе Коран, и вырезание фрагментов из переданных ему "Новой газеты" и "Коммерсанта".

 

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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