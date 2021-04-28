Более 1,7 млн человек захотело поучаствовать в тестировании электронного голосования

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании 28 апреля заявила, что на участие в тренировке по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже подано более 1,7 млн заявок.

"Мы предполагали, что заявится не менее миллиона наших граждан активных, которым будет интересно поучаствовать в этой программе. И вот уже на сегодня, на утро мы имеет более 1,7 млн заявлений", - рассказала Памфилова.

Она также добавила, что в колл-центр поступило около 2 тысяч обращений от граждан, интересующихся тренировкой по использованию электронного голосования. Больше всего желающих протестировать ДЭГ ЦИК зафиксировал в Северной Осетии, Нижегородской и Мурманских областях.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что в рамках программы планируется обработать десятки миллионов голосований. По словам Памфиловой, проект вызывает интерес и у заграничных организаторов выборов.

"Мы хотим, чтобы каждое решение, каждый шаг в рамках тренировки были абсолютно прозрачными. Чтобы никаких домыслов, инсинуаций, подозрений", - заявила руководитель ЦИК.

По словам Эллы Памфиловой, в избиркоме не исключают возможных сбоев и ожидают конструктивной критики от профессионального сообщества, в случае если проблемы с системой ДЭГ действительно возникнут.

Заявки от желающих принять участие в тренировке по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования принимаются с 21 апреля по 7 мая. Само тестирование пройдет с 12 по 14 мая.