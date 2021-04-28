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11:53

ЗакС утвердил новую редакцию закона о детском омбудсмене Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС утвердил новую редакцию закона о детском омбудсмене Петербурга

Заксобрание Петербурга на заседании 28 апреля приняло за основу законопроект, вносящий обновления в городской закон об уполномоченном по правам ребенка, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Законопроект внесли депутаты от "Единой России" Дмитрий Тугов, Александр Тетердинко, Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

В новом варианте закона значительное сокращается статья "общие положения". В ней остается тезис о том, что уполномоченный по правам ребенка - государственная должность Петербурга, но исчезают упоминания, что при осуществлении своей работы детский омбудсмен независим и неподотчетен органам власти, и что должность учреждена в соответствии с Конвенцией ООН и Конституцией России. Отсылки на эти документы сохраняются в другой статье. 

Уточняются требования к кандидатам на должность уполномоченного. Ими не могут быть лица младше 30 лет, без высшего образования и опыта работы по защите прав и законных интересов детей. 

В новой версии закона появляется статья "Судебная защита прав и законных интересов детей". В ней говорится, что омбудсмен вправе участвовать  в гражданских и административных делах в целях защиты прав и законных интересов детей. Кроме того, уполномоченный может выступать истцом по делам о признании незаконными решений органов государственной власти, местного самоуправления, иных органов и организаций, в случае если эти решения могут противоречить защите прав и законных интересов детей. 

Также в новой редакции документа детально прописан порядок  рассмотрения обращений граждан и проведения личного приема. В частности, говорится, что пообщаться с детским омбудсменом гражданин может с помощью видео-конференц-связи. 

При уполномоченном сохраняются детский и экспертный советы.

Депутат Александр Егоров предложил также разработать законопроект, который бы дал возможность региональному омбудсмену защищать петербургских детей, находящихся на территории других субъектов федерации. 

— Надо так, чтобы даже на территории других стран, — добавил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров

"За" принятие инициативы проголосовали 39 депутатов. По одному парламентарию воздержались и проголосовали "против".

 

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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