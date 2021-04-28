ЗакС отменил заседание 5 мая

Заксобрание Петербурга не будет заседать в среду, 5 мая. Соответствующее решение было принято единоглассно 28 апреля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутат Денис Четырбок объяснил, что перерыв установлен во исполнении указа президента о нерабочих днях.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ об объявлении выходными днями 4-7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно. Объявить эти дни выходными рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы ограничить риск распространения коронавируса.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.