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12:18

Экологи жалуются на свалку с нефтепродуктами у станции Парголово

фото ЗакС политика Экологи жалуются на свалку с нефтепродуктами у станции Парголово

Свалка из отходов повышенной опасности неподалеку от железнодорожной станции Парголово не привлекает должного внимания компетентных органов, заявляют экоактивисты из общественного движения "Зеленый фронт". Бочки с мазутом, емкости с иными нефтепродуктами загрязняют окружающую среду, включая близлежащий ручей спустя месяц после их обращения в транспортную прокуратуру МЧС. Активисты, помимо устранения источника загрязнения, хотели найти собственника участка и привлечь его к ответственности.

"После нашего обращения в надзорные органы мало что изменилось: были лишь брошены заградительные боны на почву и в сам ручей. Но это не исключило попадания мазута в окружающую среду", - рассказал лидер организации Сергей Виноградов.

Спустя месяц ручей покрылся характерной нефтяной пленкой, а само заброшенное хранилище отходов продолжает оставаться под открытым небом, что способствует дальнейшему расползанию токсичных веществ по территории. "Зеленый фронт" обратился в транспортную прокуратуру повторно.

фото: "Зеленый фронт"

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