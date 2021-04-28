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12:16

В СПЧ создали рабочую группу по закону о профилактике домашнего насилия

фото ЗакС политика В СПЧ создали рабочую группу по закону о профилактике домашнего насилия

Совет при президенте по правам человека создал рабочую группу для совершенствования закона о противодействии домашнему насилию, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу постоянной комиссии по личным правам СПЧ Татьяну Мерзлякову.

По словам Мерзляковой, закон о борьбе с домашним насилием "к сожалению, востребован в нашей действительности". Она допустила, что закон может быть принят к концу 2021 года или началу 2022-го.

""Мы меньше всего думаем о санкциях. Мы еще раз говорим о том, чтобы женщине было куда бежать, чтобы женщина знала хоть какие-то свои возможные действия, которые необходимо предпринять. (...) К глубокому сожалению, вот именно это не воспринимают члены патриархальной, нормальной, что называется, российской семьи. Они говорят, что это за семья, где прописано, на каком расстоянии он [муж] должен находиться от жены в какой-то период. Что сделаешь, если жена стала для него раздражителем, если его агрессия переходит через границы", - пояснила Мерзлякова.

Она добавила, что в рабочую группу вошли, в том числе, зампредседателя СПЧ Ирина Киркора и член СПЧ Ева Меркачева.

Работа над законопроектом о профилактике домашнего насилия ведется с конца 2019 года. Его авторы в первую очередь хотят прописать механизмы, позволяющие запретить преследователю приближаться к пострадавшему или обязывающие его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред. Категорически против этой инициативы выступает православное сообщество.

Домашнее насилие в России декриминализировано с 2017 года. Сейчас побои, нанесенные близким родственникам, в том числе супругам и детям, на первый раз грозят административным штрафом от 5 до 30 тысяч рублей или арестом на 10-15 суток. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова называла это решение ошибкой.

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