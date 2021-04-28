МИД высылает дипломатов Словакии и стран Прибалтики

Российский МИД выпустил два сообщения, в которых говорится об очередных высылках дипломатов из западных стран. Из-за того, что ранее Словакия выслала трех сотрудников российского посольства, МИД ответил симметричной мерой, предоставив возможность троим персонам нон грата из словацкого посольства уехать до 5 мая. Скандал продиктован тем, что Чехия обвинила Россию в диверсии на своей территории в 2014 году, а Словакия поддержала соседнее государство.

"Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям", - говорится на сайте ведомства по этому поводу.

Кроме того, 28 апреля досталось и дипломатам из посольств всех трех прибалтийских государств. Повод - тот же самый. До 5 мая послы Латвии, Литвы и Эстонии должны покинуть РФ.

"Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - пишет пресс-служба МИДа.

Ранее в апреле из РФ были высланы болгарские и польские дипломаты. Это тоже позиционировалось как ответная мера. Болгарская сторона заподозрила нескольких лиц в шпионаже в пользу РФ, а Польша солидаризовалась с США, которые винят РФ в кибератаках.