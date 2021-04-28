"Единая Россия" продлила сроки выдвижения на праймериз

Федеральный организационный комитет "Единой России" решил продлить срок выдвижения кандидатов на праймериз партии до 14 мая, передает Znak.com.

Будет ли при этом сдвинут срок агитации участников праймериз, пока не уточняется. По плану она должна была продлиться до 23 мая, само голосование планировалось провести с 24 по 30 мая, а подвести итоги праймериз - не позднее 1 июня.

На сайте праймериз зарегистрировались более 4 тысяч человек, которые хотят участвовать в выборах депутатов Госдумы. По словам председателя организационного комитета праймериз Александра Карелина, конкурс может составить 10 человек на место по одномандатным округам.

44% заявившихся на праймериз - партийные кандидаты. Остальные 54% - беспартийные.

Активно подают документы и единороссы в Петербурге. За последнее время на праймериз заявились депутат Госдумы Сергей Боярский, глава Приморского района Николай Цед, глава отделения "Молодой Гвардии Единой России" в Петербурге Александр Маликов.

Также документы на праймериз для участия в выборах в Госдуму подал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. ЗАКС.Ру поговорил с политологами и политиками об этом выдвижении и о будущем спикера и городского парламента.

Со списом заявивших о своем желании выдвигаться на выборы в Петербурге можно ознакомиться на карте избирательных округов ЗАКС.Ру.

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