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13:33

"Никакой второй бухгалтерии нет": Кремль опроверг сообщения о третьей волны коронавируса в РФ

фото ЗакС политика "Никакой второй бухгалтерии нет": Кремль опроверг сообщения о третьей волны коронавируса в РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения о наличии в России неофициальной статистики по коронавирусу не соответствует действительности, и речи о третьей волне эпидемии не идет, передает "Интерфакс".

Так Песков прокоментировал публикацию агентства Bloomberg. Со ссылкой на неназванные официальные лица агентство сообщило, что неофициальная правительственная статистика по коронавирусу говорит о начале третьей волны эпидемии, а оптимизм Кремля в оценке ситуации привел к низкому спросу на вакцину среди россиян.

"Никакой второй бухгалтерии нет и быть не может. Оперативный штаб каждый день где-то в районе одиннадцати-полдвенадцатого публикует данные по количеству заболевших по России, по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы. Ни о какой другой второй бухгалтерии речи идти не может. Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности", - заявил Песков.

Говоря о том, началась ли третья волна эпидемии в России, Песков сказал: "Нет, видите цифры, они доступны всем".

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 7,8 тысяч новых случаев заражения: это минимальный показатель с сентября 2020 года. 

 

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