Полиция объяснила жесткое задержание журналиста Веснина на митинге 23 января проверкой документов

Заместитель главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин в своем Telegram-канале сообщил, что полицейские объяснили его задержание и избиение дубинкой во время акции протеста 23 января необходимостью проверить документы.

Веснин получил ответ из управления МВД по Петербургу и Ленобласти. Как передает Znak.com, в ответе заявляется, что полицейские не имели возможности на месте проведения митинга установить, действительно ли Веснин является сотрудником СМИ, поэтому его задержали и увезли в дежурную часть для проверки документов. Как только полицейские установили, что Веснин находился на митинге по заданию редакции, его сразу отпустили. В МВД заявили, что сотрудники полиции "действовали в строгом соответствии с требованием" законодательства и не допускали превышения должностных полномочий.

"Оказывается, что мне зимой совершенно законно заламывали руки, били дубинкой, пинали и отнимали телефон, а потом отвезли в отдел. В общем, задержание меня, как журналиста, было оправдано, доставка в отдел полиции - тоже. Делалось это, чтобы проверить мои документы. Так пишет МВД", - подытожил Веснин в Telegram.

23 января полицейские жестко задержали Веснина в районе площади Восстания, когда он вел прямой эфир. На нем были требуемые для работы опознавательные знаки и документы.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру