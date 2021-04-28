Милонов хочет разрыва дипломатических отношений с Польшей

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов горячо откликнулся на попавшую в СМИ скандальную ситуацию во время финала чемпионата по шашкам, проходящего в Польше, когда организаторы убрали российский флаг.

"По сути дела, это нападение на наш флаг. Нужно срочно вызвать посла Польши, вручить ноту протеста, прекратить все это разрывом дипломатических связей. Думаю, что это серьезный вызов и оскорбление, которые эти придурки высказали всем россиянам. Все отношения с Польшей прекратить, границы закрыть, рейсы отменить", - цитирует единоросса "Спорт-Экспресс".

По словам Милонова, ответ на "хамство" не отразится на российской экономике, а польской должен навредить.

Примечательно, что в апреле польских дипломатов в количестве пяти человек уже высылали, правда, по другому поводу - в связи с тем, что Польша поддержала США, которые винят Россию в кибератаках.

Отметим, что из за санкций международного антидопингового комитета российские спортсмены не могут в настоящее время выступать под государственным флангом РФ, представляя страну на соревнованиях за рубежом.

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